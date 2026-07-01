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Gündem
AA 01.07.2026 13:20

Bakan Gürlek: Azerbaycan suçluların iadesi konusunda Türkiye'ye her türlü kolaylığı gösteriyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın suçluların iadesi konusunda Türkiye'ye her türlü kolaylığı gösterdiğini belirtti.

Bakan Gürlek: Azerbaycan suçluların iadesi konusunda Türkiye'ye her türlü kolaylığı gösteriyor

Bakan Gürlek, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti. Gürlek, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'da anıt mezara çelenk bıraktı.

Gürlek, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin mezarlarının bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek buradaki anıta da çelenk sundu.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gürlek, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini dost ve kardeş Azerbaycan'a düzenlediğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların iadesini istiyoruz"

Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı, Başsavcısı ve Güvenlik Servisi başkanlarıyla görüşmeler yapacağını, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceğini belirtti.

Azerbaycan'la çok iyi iş birliği içerisinde bulunduklarını dile getiren Gürlek, adli alandaki iş birliklerini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerine ilişkin, "Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların iadesini istiyoruz. Bu konuda kararlı duruş sergiliyoruz. Bu konuda iade taleplerimizi yeniliyoruz. Eksik belge, yeni delil varsa bunları da yeniden gündeme getiriyoruz. Rusya ziyaretinde de bu konuyu gündeme getirdik. Azerbaycan devleti bu konuda bize her türlü kolaylığı gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçanlarla ilgili süreci sonuna kadar takip ettiklerinin altını çizen Gürlek, "İade süreciyle ilgili yeni gelen evraklar, yeni bilgiler varsa bunları da dosyaya koyuyoruz. Karşılıklı ikili ilişkiler ve adli iş birliği kapsamında bunların Türkiye'ye iadesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Gürlek'e ziyaretinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de eşlik etti.

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