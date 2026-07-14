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TRT Haber 14.07.2026 12:00

Bakan Gürlek: Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti.

Bakan Gürlek: Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir. ” dedi.

Bakan Gürlek Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Ahbap Derneği soruşturmasında 17 gözaltı daha
Ahbap Derneği soruşturmasında 17 gözaltı daha

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Bakan Gürlek, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var.” şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı
Bakan Gürlek açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı

Bakan Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var" cevabını verdi.

ETİKETLER
Akın Gürlek İstanbul MASAK Muhsin Yazıcıoğlu
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