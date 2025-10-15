Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.10.2025 14:29

Bakan Güler'in NATO Karargahı'ndaki temasları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile de görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler'in NATO Karargahı'ndaki temasları

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk'ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı."

Bakan Güler İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Yaşar Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

ETİKETLER
Yaşar Güler NATO İngiltere
Sıradaki Haber
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Tüm süreç titizlikle yürütülmekte
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Gazze'de can kaybı 67 bin 938’e çıktı
15:38
15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
15:38
Bakan Göktaş'tan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" paylaşımı
15:34
Türkiye, Çin'e su ürünleri ihraç edecek
15:25
Deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı için geri sayım başladı
15:23
Yerli malı tebliğinde değişiklik yapıldı
Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail zindanlarında 33 yıl: Mahmud İsa
İsrail zindanlarında 33 yıl: Mahmud İsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ