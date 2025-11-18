Duman 15.1ºC Ankara
Gündem
AA 18.11.2025 11:16

Bakan Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmalarının eş zamanlı olarak, planlı takviminde yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yazılı soru önergesi vererek, Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak motorun güncel durumuna ilişkin, Milli Savunma Bakanlığına sorular yöneltti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, "Milli Savunma Bakanlığımızın görev alanına giren hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede; milli muharip uçağımız KAAN'ın TUSAŞ yükleniciliğinde üretim ve geliştirme faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ediliyor, KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmaları eş zamanlı olarak planlı takviminde yürütülüyor." ifadelerine yer verdi.

KAAN Milli Muharip Uçak Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı
