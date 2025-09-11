Açık 19.8ºC Ankara
AA 11.09.2025 08:31

Bakan Güler, Vietnam'da askeri törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak bulunduğu başkent Hanoi'de askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler, Vietnam'da askeri törenle karşılandı
[Fotograf: DHA]

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak gittiği başkent Hanoi'de Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Vietnam Savunma Bakanlığına geçen Güler, mevkidaşı Giang tarafından askeri törenle karşılandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Törenin ardından Bakanlıktaki Altın Defter'i imzalayan Güler, Giang ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Güler, görüşme sonrası Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edilen Bakan Güler, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

