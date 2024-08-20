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Gündem
AA 20.08.2024 10:47

Bakan Güler Malezya Savunma Bakanı Nordin ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile görüştü.

Bakan Güler Malezya Savunma Bakanı Nordin ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, resmi ziyaret kapsamında gittiği Malezya'da temaslara devam ettiği belirtildi.

Bakan Güler'in, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, bugün de Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Malezya Savunma Bakanlığı'na gelişinde mevkidaşı Nordin tarafından askeri törenle karşılanan Güler'in, şeref kıtasını selamlamasının ardından bakanlıktaki şeref defterini imzaladığı belirtildi.

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Malezya Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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