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Gündem
TRT Haber 20.08.2024 09:45

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: Terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak/Hakurk’ta düzenlediği nokta operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: Terörist etkisiz hale getirildi

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. 

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı.

PKK/KCK mensubu Zilan AZAK’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak kimdir?

Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.

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