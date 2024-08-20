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Gündem
TRT Haber 20.08.2024 08:21

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 2 bin 439 gözaltı

81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendi, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 2 bin 439 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  81 il jandarma komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-23" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar sonucu 1289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Silah Kaçakçılığı
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