Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 20 şehit verdiğimiz Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin, Türkiye’ye getirilen kara kutularla ilgili konuştu.

Kazada ön bulgulara göre ilk uçağın kuyruğunun koptuğunu daha sonra uçağın 3'e bölündüğünü söyleyen Bakan Güler, "Bunlar kara kutudan çıkacak" dedi.

Kara kutunun TUSAŞ tarafından incelendiğini söyleyen Bakan Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" açıklamasını yaptı.

C-130 askeri kargo uçaklarının 1957'den beri kullanıldığını söyleyen Bakan Güler, "1999’da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" şeklinde konuştu.