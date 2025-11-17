Açık 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.11.2025 20:59

Bakan Güler: Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer

Bakan Güler, 20 şehit verdiğimiz Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" açıklamasını yaptı.

Bakan Güler: Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 20 şehit verdiğimiz Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin, Türkiye’ye getirilen kara kutularla ilgili konuştu.

Kazada ön bulgulara göre ilk uçağın kuyruğunun koptuğunu daha sonra uçağın 3'e bölündüğünü söyleyen Bakan Güler, "Bunlar kara kutudan çıkacak" dedi.

Kara kutunun TUSAŞ tarafından incelendiğini söyleyen Bakan Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" açıklamasını yaptı.

C-130 askeri kargo uçaklarının 1957'den beri kullanıldığını söyleyen Bakan Güler, "1999’da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Uçak Kazası Yaşar Güler
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:34
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
21:30
DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi
21:29
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef alarak 10 Filistinliyi yaraladı
20:57
Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
20:48
Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi
20:42
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
FOTO FOKUS
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ