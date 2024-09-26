Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.09.2024 20:30

Bakan Güler Hakkari'de gençlerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Güler Hakkari'de gençlerle buluştu

Kentteki programları kapsamında Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Güler, açılan kursları gezdi, üyelerin yaptığı çalışmaları inceledi.

İş Geliştirme Merkezi'ne giderek usta öğreticilerle de bir araya gelen Güler, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçerek Deneyap atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Merkezdeki bölümleri gezerek kentteki sporcular ve kurslardan faydalanan gençlerle bir araya gelen Güler, ardından AK Parti İl Başkanlığında "3 Kademe İl Yönetim Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Güler, Bulvar Caddesi'ndeki iş yerlerini de dolaşarak, esnaf ve kent sakinleriyle sohbet etti.

Ziyaretlerinde Bakan Güler'e, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Yaşar Güler Hakkari
Sıradaki Haber
Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı
21:27
Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
21:22
Bursa'da 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
21:01
Hakkari'de kaçak altın operasyonu: 6 kilogram külçe ele geçirildi
20:54
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi
20:45
Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ