Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımlarının kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçı oynamasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, maçın oynandığı Nef Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu" diyen Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 'Kadına şiddete son' mesajıyla çok önemli bir etkinlik izledik. Ülkemizin iki köklü takımının kadın futbol takımları, toplumsal farkındalık oluşturmak üzere bu maçı oynadılar. Bu anlamda da önemli bir mesaj verilmiş oldu. Her anlamda kadına şiddete karşıyız, bu anlamda her türlü eylemin karşısındayız.

"Emeği geçen herkesi kutluyorum"

Bu mücadeleyi her alanda, her zaman yapmak gerekmekte. Bu siyaset üstü bir mesele. Toplumun her kesiminin, her alanında verilmesi gereken bir mücadele. Bu konudaki her türlü projeye biz destek veriyoruz. Kadına şiddete karşı sıfır toleransla bu konuda farkındalık getiren bu tip etkinliklerin, çok önemli ve anlamlı olduklarını düşünüyoruz.

Adalet Bakanlığı olarak, adliyelerde yalnız değilsiniz şeklinde birkaç yıldır uygulamaya koyduğumuz projeler de var. Bu kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyet ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ben emeği geçen iki futbol takımımızın da yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum.

Kadına yönelik şiddeti hiçbir zaman, hiçbir yerde görmemek dileğiyle. Bir kadının bile suça maruz kalmadığı, şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle. Emeği geçen herkesi kutluyorum."