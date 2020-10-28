Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Charlie Hebdo dergisini kınayan Gül, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."