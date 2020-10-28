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Bakan Gül: İfade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Charlie Hebdo dergisini kınayan Gül, şunları kaydetti:
"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."
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