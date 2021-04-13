Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen Cumhuriyet Savcısı, iddiaya göre, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktor hakkında gözaltı talimatı verdi.

İddiaya göre meslektaşlarının gözaltı işlemine engel olduğu doktor başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verdi.

Savcının nüfuzunu kullandığı iddia edilen olayla ilgili Adalet Bakanı Gül, savcı M.B. hakkında HSK'ya inceleme izni verdi.