DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

850 gözaltı, 145 tutuklama

2021'in ilk 3 ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 850 şüpheli gözaltına alındı. Örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 145'i tutuklandı.

Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Yılın ilk 3 ayındaki bazı önemli operasyonlar

Şanlıurfa'da emniyet ve MİT'in operasyonuyla Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı.

Kilis Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi terörist tutuklandı.

Başkentte Milli İstihbarat Teşkilatı Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde örgüt saflarında sivillere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve Ankara'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Sahte pasaportla kaçmaya çalıştı

İstanbul'da DEAŞ'e üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak sahte pasaportla yurt dışına gitmeye çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod M, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu terörist, Sakarya'da yakalandı.

DEAŞ'ın suikastçısı A.Y. ve örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G. Yalova, sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı ise Mersin'de gözaltına alındı.

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Hudut birliklerince yakalanan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öğrenilen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Sarah Talib, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi B.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

Başkentte, DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli Sabah Ali Hüseyin Oruç gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında, 7 yaşındaki Ezidi çocukla yakalanan 3 şüpheliden Musul'da örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.A.H.O. tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle bırakıldı.

DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri'nin oğlu tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in oğlu olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan, aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi. 11 kişi, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin merkezli Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

DEAŞ'lıların aldığı cezalardan bazıları

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu 5 sanık ile Kayseri'de yargılanan tutuklu sanık A.K'ye 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık C.B. "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 2 sanıktan H.K. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan ve polise yönelik saldırı planladığını itiraf eden DEAŞ'lı terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana'da DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen 17 sanığın yargılandığı davada, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in de aralarında bulunduğu sanıkların 5'i 6 yıl 8'er ay, 2'si de 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.