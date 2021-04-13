FETÖ'nün yasa dışı finans hareketlerinde kullandığı Bank Asya ile ilgili hazırlanan son iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. İddianamede, FETÖ'nün en zeki insanları bile telkinlerle nasıl dönüştürdüğü ayrıntılarıyla anlatıldı.

Peki, FETÖ üyelerini nasıl dönüştürüyordu? İddianamede şunlara yer verildi:

"Örgüte katılanların zamanla zihni melekelerinde azalmalar meydana gelmektedir. Soyutlama, benzetme ve ironi zayıflamaktadır. Mizah duygusu yok olmaktadır. Kişiler güven kaybı yaşayıp örgüt dışından dost, arkadaş edinmekte zorlanmaktadır."

"Her görevi dini gereklilik gibi görüyor"

Bu kişilerde, kimlik ve kişilik kaybı oluyor, psikolojik problemler ortaya çıkıyor. Bu aşamada sözde FETÖ yöneticileri devreye giriyor, kişiye örgütsel ideoloji yükleniyor.

İddianamede, "Kişinin eski bağları, aile, aidiyet, dini veya milli duyguları ortadan kaldırılıp yeni program yükleme ile ona örgütsel bir kimlik ve kişilik edindirilmektedir. Bu aşamaya getirilen kişi artık mutant örgüt üyesidir" sözleri yer aldı.

Kişiliği dönüştürülen örgüt üyesi bu aşamadan sonra tamamen örgütün kontrolüne giriyor. Örgüt yöneticilerinin verdiği her görevi, dini gereklilik olarak görüyor ve sorgusuz yerine getiriyor.