1 Ekim 2020 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle, kişiler ya da kurumlar isimleriyle internet arama sonuçlarında çıkan haber, fotoğraf, bilgi ve belge gibi verileri artık istememe hakkını kullanabilecek.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, kişilik hakları ihlal edilen vatandaşların, sulh ceza hakimliğine dilekçeyle başvurabileceklerini açıkladı.

Kişisel fotoğraflar silinebiliyor

Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden bir de dilekçe örneği paylaşarak, "İnternet şirketleri, Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, bu ülkeye de öyle hizmet edecekler. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Unutulma Hakkı", dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmelerinin istenmediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini sağlıyor.