Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emekli amiral Mengi serbest bırakıldı
Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, emekli Tuğamiral Ergun Mengi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında; Ankara Nöbetçi 8’nci Sulh Ceza Mahkemesi, 14 şüpheliyi de ‘yurtdışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağı’ koyarak serbest bıraktı.
Etiketler: Son Dakika Darbe Girişimi
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