Açık 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.10.2024 20:21

Bakan Göktaş il müdürleriyle bir araya geldi

Bakan Göktaş, il müdürleriyle yaptıkları toplantıda, bu yıl hayata geçirilen proje ve sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirdiklerini, 2025'te yapacakları çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunduklarını duyurdu.

Bakan Göktaş il müdürleriyle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"2024 yılı projelerimizi ve sosyal hizmet faaliyetlerimizi değerlendirmek, 2025 yılında yürüteceğimiz çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunmak üzere 81 il müdürümüz ile bir araya geldik. Toplantımızda, başta her bir şehre, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu-önleyici faaliyetler belirlemeyi hedeflediğimiz sosyal risk haritası ve talep eden haneleri daha yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı amaçladığımız aile rehberi sisteminin sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması olmak üzere çalışmalarımızı istişare ettik."

Bakan Göktaş, il müdürleri özelinde Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetlerin vatandaşlara etkin biçimde ulaşması için 7 gün 24 saat özveriyle emek veren tüm çalışma arkadaşlarına başarı diledi.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Deniz Kuvvetlerimiz, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:23
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir
21:59
Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı
21:55
Bakan Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
21:50
Sahte madeni euro basan şebeke yakalandı
21:47
BM: Kemal Advan Hastanesine sevk ettiğimiz tıbbi malzemeler bombalandı
21:46
Güvercinlik Vadisi gece müzeciliği kapsamında aydınlatıldı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ