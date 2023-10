Bakan Göktaş: Filistin’deki çocuklara yönelik yapılacaklar konusunda harekete geçtik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da 'Afetlerde ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi Programı'nda konuştu.

Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamarı şu şekilde:

Sözlerime başlamadan önce Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin bânisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyorum. Anadolu’yu bize vatan kılan ecdadımızı, Nene Hatunları, Sütçü İmamları, Seyit Onbaşıları, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önce, büyük imkansızlıklar ve zorluklar içinde kuruldu.

Artık bir asrı devirmiş bir cumhuriyetiz. Bugün Türkiye, refahını üretmiş, vatandaşlarına çağın tüm imkanlarını sunan güçlü bir ülke. TOGG’dan TCG Anadolu’ya, SİHA’lardan Akıncı’lara, savunma sanayiini millileştiren, yerli sanayiini geliştiren öncü bir ülkeyiz. Güzel ülkemizi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla bize miras bırakan atalarımız aynı zamanda omzumuza tarihî bir yük yükledi. Bu sorumluluğun bilincinde olarak canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.

Geçen hafta 8. Aile Şuramızı "Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla gerçekleştirdik. Çağımızın aileye yönelik tehditlerini bertaraf etmek, aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için politika üretme, hizmetlerimizi iyileştirme gibi birçok başlığı değerlendirdik. Ailenin korunması her zaman en önemli gündemimiz oldu. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyada aileye yönelik tehditleri insanlık için bir tehlike olarak görüyoruz. Ne yazık ki aile bütünlüğünün korunması bazı dönemlerde daha da zor oluyor. Aileler, afetlerde, savaşlarda, büyük göçlerde dağılıyor, parçalanıyor.

Bugün Filistin’de gözümüzün önünde yaşanan insanlık dramı buna bir örnek. Ukrayna’da yaşananlara ilk cevap veren, ilk el uzatan ülkelerden biri bizdik. Bugün de Filistin’e ilk ses çıkaran biz olduk. İnsani krizin bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde, Filistin’de saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik yapılacaklar konusunda harekete geçtik. Şartlar elverdiğinde elimizden gelen tüm sosyal hizmet desteklerini Gazze’ye ulaştırmaya hazırız. Her fırsatta dünyayı bu zulme karşı tavır almaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki, mağdurların yardım taleplerine hiçbir zaman sessiz kalmayacağız.

Yaşadığımız çağ, insani krizlere, afetlere ve acil durumlara her zaman hazırlıklı ve donanımlı olmamızı gerektiriyor.

Nitekim ülke olarak, 6 Şubat’ta büyük bir sarsıntıyla uyandık. Kahramanmaraş merkezli büyük iki deprem ve sonrasındaki artçılarla 11 şehrimiz ağır hasar aldı. İlk andan itibaren afetin etkilerini azaltmaya çalıştık, bu zor günleri birlikte aştık, birlikte aşmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan da birbirimize tutunarak çıktık.

Büyük bir aile olduğumuzu en iyi gördüğümüz anlar, işte böylesi zor zamanlar. Deprem gibi büyük afetler, doğrudan etkilediği bölgeler haricinde, afetin birincil etkilerine maruz kalmayan bölgelerde de bir dizi etki bırakıyor. Bu anlamda büyük afetler aslında hepimizi derinden sarsıyor.

13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı bölgede gerçekleşen bu büyük afet, hepimiz için g bir sınavdı. Depremin yıkıcı etkilerine maruz kalan 11 şehrimizde ilk andan itibaren sahaya indik, vatandaşımızın yanında olduk. Her bir çalışma arkadaşımız büyük bir özveriyle çalıştı. Şahidim, şahitsiniz.

Bugün geldiğimiz noktada yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Depremin akut etkileri geride kaldı. Artık odaklanmamız gereken bu afetin uzun vadeli etkileri ve sonuçları. İkincil etkilerin hafifletilmesi ve depremden etkilenenlerin rehabilitasyonu gibi birçok başlıkta dikkatle yürütülmesi gereken süreçler mevcut. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalar en az birincil etkilerin hafifletilmesi kadar önemli.

Psikososyal destek faaliyetlerinde personelimizin donanımı hayatî önem taşıyor. Şimdiye kadar Kuveyt Devleti, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Bakanlığımızın iş birliğinde düzenlenen programlarda Çocuklara Yönelik Psikolojik İlk Yardım Tazeleme Eğitimi, Uzmana Danış Oturumları, Çalışana Destek Grup Çalışmaları, Kendine Yardım Eğitimleri gibi çeşitli temalarda eğitimler ve uzmanlarla buluşmalar gerçekleştirildi. 2.000’den fazla çalışma arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Bu eğitimler ve siz çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıkları sayesinde sahada daha etkin, verimli ve bütüncül bir sosyal hizmet anlayışını gerçekleştirebildik. Bugün burada yine çok kıymetli bir eğitimin açılışı için birlikteyiz. 5 gün sürecek olan “Afetlerde ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi”nin siz çalışma arkadaşlarımı saha da daha da güçlendireceğine ve karar verme mekanizmalarınızı daha sağlıklı zeminlere oturtacağına inanıyorum.

6 Şubat depremi ile bir kez daha gördük ki, güçlü ve büyük Türkiye kimseyi arkada bırakmıyor, bırakmayacak. Biz görev alanı itibariyle, psikolojik ilk yardım, psikososyal destek ve aynî yardımların koordinasyonu gibi pek çok alanda vatandaşlarımıza hizmet ettik.

Deprem bölgesinde 3 milyondan fazla vatandaşımıza sizlerin gayretleriyle ulaştık. Doğal afetlerde ve diğer krizlerde vatandaşlarımızın ilk gördüğü kişiler sizler oluyorsunuz. Bu, büyük bir sorumluluk.

Asrın felaketinde ilk andan itibaren 12.000’den fazla çalışma arkadaşımızla sahadaydık. Bazı arkadaşlarımız kendileri de depremzede olmasına rağmen sahada görev yaptı. Bu özveri ve çabalarınız çok kıymetli, bu ülkenin bir vatandaşı olarak sizlerin varlığı bana güven veriyor, Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin donanımı, kişisel ve mesleki gelişimi bizim için çok önemli. Bu eğitimler süresince eğitimcilerimizin tecrübelerinden olabildiğinde istifade etmenizi umuyorum.

Eğitimlerin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Kuveyt Devleti ve Dünya Sağlık Teşkilatı’na özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok verimli bir şekilde sürdürdüğümüz işbirliğimizi yeni eğitimlerle devam ettireceğiz inşallah.

Bu değerli eğitimlerde emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Eğitim programımızın hepiniz için keyifli ve verimli olmasını diliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.