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TRT Haber-AA-İHA 30.10.2023 10:11

İzmir depreminin 3'üncü yılı

İzmir depreminin üzerinden 3 yıl geçti. 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Yaralar hızla sarıldı ama deprem ve sonrasında yaşananlar İzmirlilerin hafızasında hala taze.

30 Ekim 2020 saat 14.51'de Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarındaki fay kırıldı.

6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıktaydı, etkisi büyük oldu.

Bornova ve Bayraklı'dan yükselen duman, yıkılan binaları işaret ediyordu. Bazı  apartmanlar tamamen yıkıldı, yüzlerce bina ağır hasar aldı, 200'den fazla kişi enkaz altında kaldı. 

Deprem sonrası deniz suları yükseldi

Seferihisar'da ise deprem sonrası kıyıya vuran dev dalgalar, önüne ne geldiyse alıp götürdü. Suya kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'e yardım yağdı

AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kısa sürede yıkıntıların olduğu bölgelere ulaştı. İzmir'e yurdun dört bir yanından yardım eli uzandı.

Depremin mucize çocukları

Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları günlerce sürdü.

Umudun adı 58 saat sonra İdil oldu. 65'inci saatte de Elif...

İtfaiye erinin parmağına sıkı sıkıya tutunan Elif hafızalara kazındı. Mucize çocuk Elif, kurtarıldıktan kısa süre sonra TRT Haber ekranından böyle el salladı.

Tam umutlar sona eriyor derken 91'inci saatte İzmir depreminin son mucizesi yaşandı. Küçük Ayda yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.

117 kişi yaşamını yitirdi, 1035 kişi yaralandı

İzmir depreminde 117 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. 731 bina ağır, 598 bina orta düzeyde hasar aldı.

Türkiye İzmir için tek yürek oldu

Türkiye tek yürek oldu, depremin yaraları kısa sürede sarıldı. 

Rezerv alandaki ilk konutlar, depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. 2 rezerv alanda TOKİ tarafından yapılan çalışmalarla toplamda 3 bin 887 konutla 257 ticari alan depremzedelere teslim edildi.

İzmir depreminin ardından depremzedelere 3 bin 887 konut teslim edildi
İzmir depreminin ardından depremzedelere 3 bin 887 konut teslim edildi

13 sanığa 7 yıldan 18 yıla varan hapis cezası verildi

Yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin 5 ayrı davanın 4'ü karara bağlandı. 13 sanığa 7 yıldan 18 yıla varan hapis cezaları verildi. 

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