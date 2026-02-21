Açık 10.4ºC Ankara
Gündem
AA 21.02.2026 10:47

Bakan Göktaş depremzede genç için kız istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa’da deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan Demir ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Ziyarette evlilik hazırlığı yapan Musab için Isparta’daki aileyi arayan Bakan Göktaş, 'hayırlı bir iş' için ilk adımı atarak kız isteme ziyareti için söz aldı.

[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Şanlıurfa'ya gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti Teşkilat Başkanlığının "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen Demir ailesinin evini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Mehmet ve Muazzez Demir çifti ile oğulları Musab'la iftar yaptı.

Ailenin talep ve önerilerini dinleyen Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Ziyarette Göktaş, Demir çiftinin oğlu Musab'ın evlilik hazırlıkları konuşulurken gençlerin bu yoldaki ilk adımına da destek oldu.

Bakan Göktaş, Musab'ın Isparta'da yaşayan kız arkadaşının ailesini telefonla arayarak gençlerin mutluluğu için aileden kız isteme ziyareti için söz aldı.

Görüşmede yuva kurmanın önemine değinen Göktaş, "Türkiye genelinde gençleri evlendirmek için çok çalışıyorum. Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. Gençlerimizin de yaşı gelmişse bir gelsinler çayınızı içsinler." ifadesini kullandı.

