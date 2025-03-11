Bakan Göktaş, BM'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’yi temsilen gittiği Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ndeki Kadının Statüsü Komisyonu’nun 69’uncu oturumu kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BM Genel Merkezi’ndeki açılış oturumuna katılan Bakan Göktaş, ardından Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ile görüştü.

Macaristan Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Zsofia Koncz ile Türkevi’nde bir araya gelen Göktaş, Singapur Sosyal ve Aile Kalkınması Bakanlığı yetkililerini de kabul etti.

Görüşmelerde, kadın, aile ve sosyal politikalar alanlarındaki çalışmalar ile bakanlıklar arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.