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Gündem
AA 10.03.2025 21:47

Bakan Bak, Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak ülkemize olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını getiren Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik ediyorum. Çalışkanlıkları, azimleri ve üstün performanslarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, gençlerimize de ilham kaynağı olan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızın Avrupa şampiyonu olmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisi finalinde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yendi.

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