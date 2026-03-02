Bakan Fidan'dan yoğun telefon diplomasisi

Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınarak, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölgesel yansımalar ve çözüm çabaları ele alındı

Bakan Fidan, diplomasi trafiği çerçevesinde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bölgedeki çatışmaların yansımaları ve bu süreçteki son durum değerlendirildi.

Günün bir diğer önemli görüşmesi ise Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yapıldı.

Fidan ve Bayramov, bölgedeki güncel gelişmeleri ele alırken, çatışmaları sona erdirmeye yönelik yürütülen çabaları ve atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.