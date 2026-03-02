Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.03.2026 13:36

Bakan Fidan'dan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede tırmanan gerilimi düşürmek ve çatışmaları sona erdirmek amacıyla yürütülen diplomasi trafiği kapsamında; Fransız, Bulgar ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan yoğun telefon diplomasisi
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınarak, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölgesel yansımalar ve çözüm çabaları ele alındı

Bakan Fidan, diplomasi trafiği çerçevesinde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bölgedeki çatışmaların yansımaları ve bu süreçteki son durum değerlendirildi.

Günün bir diğer önemli görüşmesi ise Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yapıldı.

Fidan ve Bayramov, bölgedeki güncel gelişmeleri ele alırken, çatışmaları sona erdirmeye yönelik yürütülen çabaları ve atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.

ETİKETLER
Bulgaristan Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
ABD ordusu: İran saldırılarında ölen asker sayısı 4'e yükseldi
15:15
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
15:16
Bakan Tekin: Bize ait olan değerleri çocuklarımızın kutlamasını istiyoruz
15:14
Kripto varlıklara vergi düzenlemesi Meclis'te
15:03
YKS başvurularında son gün
15:33
Uçuş iptalleri 6 Mart'a kadar uzatıldı
Tahran’ın kuzeyindeki Gandi Hastanesi ABD-İsrail saldırısında hasar gördü
Tahran’ın kuzeyindeki Gandi Hastanesi ABD-İsrail saldırısında hasar gördü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ