Bakan Fidan'dan "savaşı durdurmaya yönelik" yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan bugün peş peşe kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Bilgilendirmede Fidan'ın; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD’li yetkililerle ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.
Söz konusu temaslarda, tarafların sahadaki son durumu değerlendirdiği ve savaşı durdurmaya yönelik atılabilecek adımları kapsamlı şekilde ele aldığı kaydedildi.