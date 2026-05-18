Bakan Fidan'dan İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve ABD'li müzakereciler ile yaptığı telefon görüşmelerinde İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.