Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.10.2025 18:05

Bakan Fidan: Uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek

Bakan Fidan, "Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya gelindi. Bugün uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek. Bugün olumlu bir haber çıkarsa anlaşmanın birinci adımıyla ilgili adım atılacak. Netanyahu'nun gidecek yeri kalmadı" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: Uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bölge ülkeleri olarak yeni Suriye yönetimine telkinlerde bulunmuştuk. Şara hükümetinin olumlu adımlar atmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları etraflıca değerlendirdik. Suriye’nin güvenliğine kast eden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi.

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor.

Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya gelindi. Bugün uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek. Bugün olumlu bir haber çıkarsa anlaşmanın birinci adımıyla ilgili adım atılacak. Netanyahu'nun gidecek yeri kalmadı."

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Suriye
Sıradaki Haber
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser soruşturmasında iddianame hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:53
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
18:51
Gazze'ye giden insani yardım filolarına saldırılara dair tezkere kabul edildi
18:41
Kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
18:34
Gazze’nin asırlık camileri İsrail saldırılarında yok oldu
18:28
Gazzeli kadınlar, İsrail saldırıları altında ölüm, zorunlu göç ve düşük yapma kabuslarını yaşıyor
17:50
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklayan şüpheliyi yakaladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik"in yapımına başlandı
Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik"in yapımına başlandı
FOTO FOKUS
Anne ve kızı aynı anda meme kanseri oldu
Anne ve kızı aynı anda meme kanseri oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ