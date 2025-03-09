Bakan Fidan: Suriye hükümetinin sürdürdüğü politika, provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

Terörle mücadele de dahil Suriye'nin istikrarına yönelik konuları ve bölgesel terör faaliyetlerini masaya yatırdıklarını dile getiren Fidan, "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda tabii ki kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

Fidan, "(Lazkiye'deki olaylar) Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz." diyerek, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.

Bölge ülkeleri ve Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizen Fidan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını vurguladı.

Beşli Güvenlik Zirvesi'ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanları da katıldı.

Suriye ve ona komşu 4 ülke olarak, bölgedeki bazı kronik sorunların çözümüne ilişkin tarihi bir görüşme yaptıklarını belirten Fidan, 5 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen zirveye duyulan ihtiyacı önceki görüşmelerde muhataplarıyla değerlendirdiğini söyledi.

Fidan, "Bölge ülkeleri olarak bölgenin sorununa hep beraber sahip çıkma, çözme yolunda bir irademizin, inisiyatifimizin olması gerekiyor. Yoksa bölgedeki sorunlar, küresel sorunlara dönüşüyor ve küresel diğer aktörlerin bölgemize müdahale etmesine yol açıyor. Bu müdahale neticesinde çözümden daha çok problemle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullanarak, bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bugünkü görüşmelerde atılabilecek somut adımları değerlendirdiklerini aktaran Fidan, "Bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız detayları somutlaştırmak için bu konuda çalışacaklar" dedi.

Fidan, zirveye katılan ülkelerin, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşunu nihai bildirgeyle yansıttığına dikkati çekti.

"Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır." diye konuşan Fidan, DEAŞ'ın bölgede tekrar baş vermeden tamamıyla ortadan kaldırılması için 5 ülkenin kabiliyetlerini birleştirerek var gücüyle çalışacağını kaydetti.

Fidan, gelecek toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi.

DEAŞ'la mücadele ve Suriye'deki olaylar

Bakan Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması için her türlü imkan ve kabiliyetin kullanılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu anımsatan Fidan, Türkiye'nin DEAŞ'la kararlılıkla mücadele ettiğinin altını çizdi.

Fidan, terör örgütü DEAŞ'ın birden çok ülkeye aynı anda zarar vermesi ve faaliyet göstermesi nedeniyle bir ülkenin örgütle tek başına mücadele etmesinin tehdidi kendisinden uzaklaştırdığını fakat "bertaraf edemediğini" belirterek, bölge ülkelerinin buna karşı güçlü bir platform oluşturmasının önemini vurguladı.

Suriye'de yeni kurulan hükümetin azınlıklara ve diğer mezheplere yönelik uzlaşmacı tavrının "bölgede provokasyon ve karışıklık bekleyen birçok bölge ve bölge dışı aktörün hevesini kursağında bıraktığını" dile getiren Fidan, "Hal böyle olunca provokasyonu kendileri ortaya çıkarma yolunda birtakım adımlar attılar. Bunun neticesinde ortaya çıkan olaylarda şu anda bir yatışma olduğunu görüyoruz" dedi.

Fidan, provokasyonlara karşı "uyanık" olunması gerektiğine işaret ederek, Suriyeli meslektaşlarıyla bu konuda görüştüklerini belirtti.

Uluslararası platformlarda ortaya konan bazı propagandaların Suriye'deki olayları olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunan Fidan, provokasyonların önünün kesilmesi gerektiğini kaydetti.

"PKK, sadece Türkiye'nin sorunu değil"

Fidan, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik tutumuna ilişkin bir soruyu, "Nasıl ki DEAŞ Arapları temsil etmiyorsa PKK da Kürtleri temsil etmiyor. Bu ayrımı çok net şekilde yapmamız lazım." diyerek yanıtladı.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de 1 metrekare bile toprağı kontrol etmediğine işaret eden Fidan, "Ama buna mukabil Suriye'nin 3'te 1'ini işgal etmiş durumda, enerji kaynaklarının başına oturmuş durumda. Irak'ta, Irak Kürdistanı'nda 700 köyü işgal etmiş durumda. Sincar'ı işgal etmiş durumda" dedi.

Fidan, "Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, Irak'ın da Suriye'nin de hatta İran'da silahlı grupları var, onların da sorunu." ifadesini kullanarak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak anlayışın PKK'ya karşı da olması gerektiğini söyledi.

"Biz kendimize bakan kısmını çözdük. Ama Suriye'deki PKK ile mücadeleyi kim yapacak? Irak'taki PKK ile mücadeleyi kim yapacak? Irak'ta silahlı gruplar ortalıkta dolaşırken kim finans getirecek? Kim yatırım getirecek? Meşru hükümet kuvvetlerini biz ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Sincar'da başka bir PKK grubu, Türkiye sınırında başka bir PKK grubu..." diye konuşan Fidan, Iraklı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bu konularda yakın işbirliği içinde olduklarını kaydetti.