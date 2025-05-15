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Gündem
AA 15.05.2025 09:45

Bakan Fidan: NATO toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıya (NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı) ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." dedi.

Bakan Fidan: NATO toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz

Bakan Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıyı yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan: NATO toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz

Birçok konu ele alınacak

Avrupa-Atlantik bölgesinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Fidan, NATO ortakları olarak savunma işbirliğini ve Ukrayna'da barışın sağlanması konularını ele alacaklarını aktardı.

Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da yapacaklarını dile getirdi.

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Hakan Fidan NATO Antalya
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