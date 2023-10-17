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TRT Haber 17.10.2023 06:10

Bakan Fidan Lübnan ve Suudi Arabistan'a gidecek

Türkiye, Filistin'deki İsrail şiddetinin sona erdirilmesi için diplomatik faaliyetlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Lübnan'a, ardından da Suudi Arabistan'a gidecek.

Bakan Fidan Lübnan ve Suudi Arabistan'a gidecek

İsrail'in Filistin'e yönelik şiddeti, bölgesel ve küresel gelişmeler... Tüm bu konular, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Lübnan ve Suudi Arabistan ziyaretinde masada olacak.

Bakan Fidan, ilk olarak Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib davetine icabetle Lübnan'a gidecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ikinci durağı ise Suudi Arabistan'ın Cidde kenti olacak.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacak. Toplantıda, İsrail'in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde atılabilecek somut adımlar ele alınacak. Teşkilata üye ülkelerce ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacak.

Hakan Fidan, İsrail'in Filistin'deki şiddetinin sona ermesi için daha önce de Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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