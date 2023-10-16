Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.