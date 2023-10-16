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Gündem
AA 16.10.2023 21:02

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarını yalanladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkezden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

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