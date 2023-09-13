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TRT Haber 13.09.2023 21:30

Bakan Fidan: Libya'ya ilk yardımlarımızı ulaştırdık

Bakan Fidan, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya Türkiye'den ilk yardımların ulaştığını belirterek, "Ekiplerimiz 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardı" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: Libya'ya ilk yardımlarımızı ulaştırdık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Libya halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye olarak ilk insani yardımların Libya'ya gönderildiğini açıklayan Bakan Fidan, " İhtiyaç olduğu sürece de buna devam edeceğiz. Arama kurtarma personelimiz çalışmalarına derhal başladı" dedi.


Türkiye'den giden arama kurtarma ekiplerinin 6 Libyalı vatandaşı kurtardığı bilgisini veren Fidan, "Libya'ya ek insani yardımlar sevk edilmektedir. 3 askeri kargo uçağı yardım gönderildi" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesiyle ilgili olarak ise "Irak, BAE, Türkiye, Katar bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde" şeklinde konuştu.

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