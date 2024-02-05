Bakan Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Kommasith'i Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nda ağırladığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede "Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Fidan ile Kommasith'in ikili ilişkileri ele alacağı, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Laos'un, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dönem Başkanı olması itibarıyla Türkiye ile ASEAN arasındaki işbirliği konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü de kaydedilmişti.