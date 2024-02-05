Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.02.2024 18:25

Türkiye'den Şili'ye orman yangınları nedeniyle taziye

Dışişleri Bakanlığı, Şili'nin Valparaiso bölgesinde çıkan orman yangınlarındaki can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle Şili halkına ve hükümetine taziyede bulundu.

Türkiye'den Şili'ye orman yangınları nedeniyle taziye

Bakanlık, Şili'de çıkan orman yangınları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şili'nin Valparaiso bölgesinde son birkaç gündür yaşanmakta olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve yıkımdan üzüntü duyuyoruz. Dost Şili halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şili'deki yangınlar

Yerel basında çıkan haberde, Valparaiso'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığı duyurulmuştu.

Şili'de orman yangınları 112 can aldı
Şili'de orman yangınları 112 can aldı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.

Yetkililer, yangınlarda en az 112 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin ila 6 bin evin hasar gördüğünü kaydetmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Orman Yangını Şili
Sıradaki Haber
MİT operasyonuyla yakalanan İsrail casusları tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:33
Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
18:43
MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı
18:36
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:20
MİT operasyonuyla yakalanan İsrail casusları tutuklandı
18:08
Hollandalı arama kurtarma ekibi: Gerçek kahramanlar, Türkiye'dekiler
18:50
Ax-3'ün misyon lideri, Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin fotoğrafını paylaştı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ