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Gündem
AA 05.02.2024 18:40

MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast yayınladı.

MSB "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast hazırladı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6 Şubat depreminin ilk anından itibaren Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlattığımız, 'Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK' konulu podcast, MSB Mobil Uygulaması'nda yayınlandı. Sizler de mobil uygulamamızı ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz."

MSB Mobil Uygulaması'na akıllı cihazların uygulama mağazalarından ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

 

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