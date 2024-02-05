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Gündem
AA 05.02.2024 19:48

Beştepe Millet Camii'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek

Miraç Kandili dolayısıyla yarın Beştepe Millet Camii'nde "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek.

Beştepe Millet Camii'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6 Şubat Salı günü akşam namazını müteakip Beştepe Millet Camii'nde Miraç Gecesi Programı düzenlenecektir. Program vesilesiyle geçtiğimiz sene meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilecektir. Tüm halkımız davetlidir."

 

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