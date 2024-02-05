Beştepe Millet Camii'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"6 Şubat Salı günü akşam namazını müteakip Beştepe Millet Camii'nde Miraç Gecesi Programı düzenlenecektir. Program vesilesiyle geçtiğimiz sene meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilecektir. Tüm halkımız davetlidir."
6 Şubat Salı günü akşam namazını müteakip Beştepe Millet Camii'nde Miraç Gecesi Programı düzenlenecektir.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 5, 2024
Program vesilesiyle geçtiğimiz sene meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur’an-ı Kerim okunup dua edilecektir.
Tüm halkımız davetlidir. pic.twitter.com/KlEU6JtgBb