Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ve Kosova Başbakan Yardımcısı'yla bir araya geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Bakan Fidan'ın Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüşmesinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Milatovic'in Türkiye ziyaretinin takvimi ile Ukrayna’daki durumun Balkanlar'a etkileri de değerlendirildi.

Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüşmesinde de Bakan Fidan, Kosova’nın milli gününü kutladı.

Görüşmede ekonomik ilişkiler ve gelecek dönem gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretler de ele alındı.

Kosova’daki FETÖ yapılanmasıyla mücadelede işbirliğine de vurgu yapılan görüşmede, Türkiye'nin Belgrad-Priştine diyaloğuna desteği yinelendi.

Görüşmede askeri konular da gündeme gelirken Kosova tarafı, Türkiye'nin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nde (KFOR) gerçekleştirdiği faaliyetlerden memnuniyetini dile getirdi.

Bakan Fidan'ın konferans kapsamında ikili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.