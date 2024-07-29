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Gündem
AA 29.07.2024 11:45

Bakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'a gidecek.

Bakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'ı ziyaret edecek.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla yarın yemin töreni düzenlenecek.

Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.

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