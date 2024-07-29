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Gündem
TRT Haber 29.07.2024 10:53

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrailli bakana tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yolundan döndüremeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrailli bakana tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

Türkiye'den İsrailli bakana büyük tepki
Türkiye'den İsrailli bakana büyük tepki

Kurtulmuş, "İsrail Dışişleri Bakanı’nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek, kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir" dedi.

 

 

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yolundan döndüremeyecektir.

Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz.

Ta ki Filistinliler özgür olana dek!" 

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Numan Kurtulmuş Filistin - İsrail Çatışması İsrail TBMM
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