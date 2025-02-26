Bakan Fidan, Gürcü mevkidaşı Botchorishvili ile Ankara'da bir araya gelecek

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcü mevkidaşı ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek.

İki komşu ülkenin Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde pek çok başlık gündeme gelecek.

Fidan, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik örgütleriyle bütünleşme çabalarına güçlü destek vermeye devam edileceğini iletecek. Gürcistan ve Azerbaycan ile oluşturulan üçlü mekanizmaya önem verildiği, bölgesel iş birliği, barış ve istikrara katkıları dile getirecek.

İkili ilişkiler ve ticaret konuları da masada olacak

Türkiye 16 yıldır Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı konumunda. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar doların üzerinde. Bu kapsamda, görüşmede ikili ilişkiler ve ticaret konuları da ele alınacak başlıklar arasında olacak.

Bakan Fidan Gürcü mevkidaşına Orta Koridor'un bölge ve ötesi için önem taşıdığını ifade edecek. Bu bağlamda Orta Koridor’un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasite çalışmaya başlaması için ortak çaba gösterilmesi gerektiği ele alınacak.

Ahıska Türklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor

Görüşmede ayrıca Ahıska Türkleri de gündemde olması beklenen başlıklar arasında. Türkiye’nin Ahıska Türklerinin anavatanları Gürcistan’a geri dönüşleri konusunda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğu da konuk bakana iletilecek.