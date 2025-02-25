Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.02.2025 22:54

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile İletişim Başkanlığı'nda bir araya geldi.

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın iletişim ve medya alanlarındaki köklü iş birliğini güçlendirme kararlılığı vurgulandı.

ETİKETLER
Azerbaycan Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Çelik: Özgür Özel'in sözleri siyasi adaba aykırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:41
Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı oturumları sona erdi
22:10
Çelik: Özgür Özel'in sözleri siyasi adaba aykırı
22:02
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
22:04
Tahran'da enerji tasarrufu nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
21:25
Münih Havalimanı'nda 48 saatlik grevin ciddi aksamalara yol açması bekleniyor
21:13
Konya'da tır polis aracına çarptı: 1 polisimiz şehit
İstanbul'da kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 72'ye yükseldi
İstanbul'da kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 72'ye yükseldi
FOTO FOKUS
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ