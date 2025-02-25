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TRT Haber
25.02.2025 22:54
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile İletişim Başkanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın iletişim ve medya alanlarındaki köklü iş birliğini güçlendirme kararlılığı vurgulandı.