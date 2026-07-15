Bakan Fidan: FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında bulunduğu Polonya’nın Przemyśl şehrindeki tren istasyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 15 Temmuz menfur darbe girişiminin 10. yıl dönümüne değinerek başlayan Bakan Fidan, 2016'dan bu yana geçen süreci şu sözlerle değerlendirdi;

15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine, FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin sarsılmaz iradesinin kavileşmesi, FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde. Tabii önceki görevlerimizde FETÖ ile mücadelede başka bir çerçevede, bu görevimizde de uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız.

"Bu bir zillettir"

FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Burada bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir iş birliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta; bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor.

Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek, kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ ile mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer ataklarda da ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum.

Kiev yolunda diplomasi trafiği

Birazdan tren yolculuğumuz başlayacak. 10 saatlik bir tren yolculuğumuz olacak Kiev'e. Malumunuz hava sahası kapalı olduğu için uçakla gidemiyoruz. Her gittiğimizde trenle gidip trenle gelme durumundayız. Evet söylediğiniz gibi geçtiğimiz ay Moskova'daydık. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını iletme imkanımız oldu. Rus mevkidaşlarımızdan ve Sayın Putin'den Rusya'daki perspektifi alma imkanımız oldu yürüyen savaşla ilgili.

Daha sonra biliyorsunuz Sayın Trump'ın ziyareti, hemen ardından bir NATO zirvesi oldu. Dün de ben Paris'te Gönüllüler Koalisyonu'ndaydım Cumhurbaşkanımız adına. Orada yine Ukrayna konusu merkezdeydi. Avrupalı liderlerle bir araya geldik. Yani sürekli bir görüş alışverişi oldu. Şimdi Kiev'de, yani "Bu savaş nasıl durdurulur?", bizim en büyük meselemiz o. Yani savaşa genelde Avrupa cenahında iki türlü yaklaşılıyor: Savaş çabaları nasıl desteklenir ve savaş nasıl durdurulur diye iki ayrı kulvar var.

"Türkiye 'Savaş nasıl durdurulur?' kulvarında çaba gösteriyor"

Türkiye daha çok "Savaş nasıl durdurulur?" kulvarında yıllardır, savaş başladığından beri Cumhurbaşkanımızın perspektifi olarak yoğun bir çaba göstermekte. Bu seyahatte de açıkçası Ukraynalı mevkidaşlarımızın ve Sayın Devlet Başkanı Zelenskiy'nin fikirlerini birinci elden tekrar alarak, Cumhurbaşkanımızın da mesajlarını ileterek ve bizim kendi gözlemlerimizi tabii aktararak ki o da önemli; yani ne düşünüyoruz, nasıl düşünüyoruz, nasıl bakıyoruz? Onu taraflara anlatmak şu ana kadar her zaman için olumlu bir sonuç verdi.

Şöyle ki biliyorsunuz biz Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptık İstanbul'da geçtiğimiz yıl. Onun öncesinde yaptığımız çeşitli kolaylaştırıcı faaliyetler var, bir araya getirişler var. Gerek esir takası olsun gerek tahıl anlaşması var; Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin o dönem olmasını mümkün kılan... Bütün bunlar üst üste bina ederek gelmiş durumda. Ben bu ziyaretin de inşallah yürüyen çabalara olumlu bir katkı yapacağına inanıyorum. Ben tekrar ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yolculuklar diliyorum size.