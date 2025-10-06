Açık 13.7ºC Ankara
TRT Haber 06.10.2025 22:00

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Hakan Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile telefonda görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı.

Hakan Fidan Azerbaycan Türk Devletleri Teşkilatı
