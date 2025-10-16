Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmede, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Suriye'deki gelişmeler

Ayrıca görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.