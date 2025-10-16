Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.10.2025 16:48

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmede, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Suriye'deki gelişmeler

Ayrıca görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ETİKETLER
ABD Gazze Hakan Fidan Son Dakika Suriye
