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Gündem
AA 27.12.2023 16:44

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesinde Gazze'de bir an önce ateşkes yapılması ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirtti

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.

Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

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