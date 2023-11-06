Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.11.2023 10:39

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

Ankara Vali Yardımcısı Nazlı karşıladı

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

İki bakan bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir arara gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Antony Blinken Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Rize'de öğrenci yurdundaki asansör kazasıyla ilgili idari soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:55
Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:00
Tarihin en yüksek ekim ihracatı
10:57
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
10:47
Sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 9,1 arttı
10:44
Niğde'de narkotik operasyonlarda 17 tutuklama
Aspendos'un tarihi su kemerleri güzelliğiyle büyülüyor
Aspendos'un tarihi su kemerleri güzelliğiyle büyülüyor
FOTO FOKUS
Havai fişek yüklü tır otoyolda alev aldı
Havai fişek yüklü tır otoyolda alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ