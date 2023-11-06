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TRT Haber 06.11.2023 08:41

77 ilde Mengene Operasyonu: 33 gözaltı

Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Mengene Operasyonu"nda 33 şüpheli gözaltına alındı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

77 ilde Mengene Operasyonu: 33 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla Mengene Operasyonu düzenlendi.

Arama kaydı bulunan 650 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 517 şüpheli hakkında idari işlem, 118 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığını duyurdu.

Kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

 

13 iş yeri kapatıldı

Operasyonda ayrıca, 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı, 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

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Ali Yerlikaya
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