Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Ersoy'dan hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Bakan Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren tiyatrocuların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Ersoy, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatro
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