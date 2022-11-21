Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Ersoy, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.