Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Yeni bir alanda daha keşif amaçlı sondaj hazırlığı içindeyiz
[fotoğraf: AA Arşiv]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı.
2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.
Karadeniz gazında geri sayım... pic.twitter.com/mTAZwIOqSn— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 2, 2022
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