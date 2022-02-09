Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

'Kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızla ulaştık ve altyapıyı onardık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"İlk etapta Isparta’nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören altyapıyı onardık. Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi."

"1 günde 10 yıllık hasar ve arıza oluştu"

Isparta’da sadece bir günde yoğun kar yağışından kaynaklı 12 bin hasar meydana geldiğini aktaran Dönmez, "Normalde Isparta’da yıllık arıza ve hasar sayısı 1100 civarında. Yani 1 günde 10 yıllık hasar ve arıza oluşmuş oldu" dedi.

"Devletimiz her zaman milletimizin yanındadır"

Vatandaşların yaşadıkları mağduriyetleri çözmek için bütün imkanların kullanıldığını belirten Bakan Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin farkındayız. Yaşadıkları sıkıntıları ve şikayetlerini anlıyoruz. Sorunun bir an önce çözülmesi için kesintinin başladığı ilk andan bu yana hep sahadaydık. Halkımızın sıkıntılarını birebir dinledik. Çözüm için gereken bütün imkanları bir araya getirdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz her zaman milletimizin yanındadır."

Sanayide yaşanan kısıtlama kaldırıldı

Dönmez, ayrıca BOTAŞ'ın sanayiye olan doğalgaz kısıtlamasını da dün itibarıyla kaldırdığını belirterek, "Doğalgaz ve elektrikte şuan için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.